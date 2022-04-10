Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 609 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 172 bin 461 testte 5 bin 609 vaka tespit edildi. 32 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 315 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 172 bin 461 testte 5 bin 609 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 315 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,39 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 794 bin 926, 2'nci dozda 52 milyon 999 bin 855 ve 3'üncü dozda 27 milyon 684 bin 155 olmak üzere 147 milyon 211 bin 194 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.