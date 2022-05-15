Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1154 oldu - Haberler

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1190 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1190 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 830 bin 726, 2'nci dozda 53 milyon 50 bin 727 ve 3'üncü dozda 27 milyon 775 bin 131 olmak üzere 147 milyon 625 bin 535 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.