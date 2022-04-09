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Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Muhammer Ay - Sağlık
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Gelen son dakika haberlerine göre - Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Samsun'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp ritmi bozuk çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirme ihtimali üzerine ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) - - Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp ritmi bozuk çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirme ihtimali üzerine ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Osman C., rahatsızlanınca Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kalp ritmi bozuk çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirme ihtimali üzerine Samsun'a sevkine karar verildi. 112 ekipleri tarafından tedavisi için yapılan araştırmada özel bir hastanenin hastayı kabul etmesi üzerine Osman C. için Samsun'dan Vezirköprü ilçesine ambulans helikopter gönderildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Osman C.'yi alarak Samsun'daki helikopter pistine getirdi ve hasta buradan kara ambulansına nakledilip özel hastaneye götürüldü.

Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Son dakika haberleri: Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Sağlık

Kalp Krizi, Ambulans, Samsun, Kalp, Sağlık, Haberler

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