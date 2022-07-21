Son dakika haberleri: Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesi hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 11,3 milyon lira yatırımla kazandırılan Anjiyo Ünitesi'nin, hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hastanede anjiyo ünitesi, 16 yataklı Kardiyoloji Servisi ve 6 yataklı Koroner Yoğun Bakım Servisi'nin hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın hastanede hizmete alınan alanları incelediği belirtilen açıklamada, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Başhekim Erkan Arıkan ve ilgili personelden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, 2021 yılı ve öncesinde hastaların hastaneden en büyük sevk nedenlerinden birinin Anjiyo Ünitesi'nin bulunmamasından kaynaklandığını kaydetti.

Bilecik'e kazandırılan söz konusu üniteyle hastaların diğer illere sevklerinin sona ereceğini vurgulayan Kızılkaya, "Vatandaşlarımız bu hizmeti burada çok emin ve ehil ellerde çok kolay ve rahat bir şekilde alabilme imkanına sahip olacak. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Halil Eldemir'e, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya ve sağlık idarecilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.