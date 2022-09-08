Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bağırsak rahatsızlığı bulunan iki hasta Balcalı Hastanesi'nde tedavi edildi

Sağlık Haberleri

Son dakika haberleri! Bağırsak rahatsızlığı bulunan iki hasta Balcalı Hastanesi'nde tedavi edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Bağırsak rahatsızlığı yaşayan iki hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yapılan "pil uygulaması" operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Bağırsak rahatsızlığı yaşayan iki hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yapılan "pil uygulaması" operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Isparta'dan gelen iki hastaya Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Cem Eray tarafından pil uygulaması operasyonu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eray, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yaşam kalitesi bozulan iki hastanın pil uygulaması operasyonuyla tedavi edildiğini belirtti.

Tedavi edilen hastalardan Keziban Aslan da Isparta'dan başka bir doktorun tavsiyesiyle geldiği hastanede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Diğer hasta Cihan Bilge, tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Sağlık

Çukurova Üniversitesi Isparta Mardin Sağlık Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title