Son dakika haberleri | Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'ın Bakü şehrinde beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Trabzon'a sevk edildi. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Trabzon'a sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da bulunan E.Y'nin yaklaşık 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, Bakü'de tedavi altına alındığı belirtildi. Hastanın tedavisinin Türkiye'de devam ettirilmesi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçak görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, ambulans uçak ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinden alınan hastanın Trabzon'a getirildiği ve tedavisine Fatih Devlet Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Hastamıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. AA / Duygu Avunduk - Sağlık Azerbaycan Trabzon Sağlık Haberler Son Dakika

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