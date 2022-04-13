Son dakika haberi... Sivas'ta bebek ölüm oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı

SİVAS (AA) - Sivas İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, kentte bebek ölüm oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu bildirdi.

Moğulkoç, yazılı açıklamasında, her ay Bebek Ölümleri İzleme Komisyonu'nun ölümleri önlemek amacıyla toplanıp, çalışma yaptığını, bakanlığa bilgi verdiğini belirtti.

Toplantı sonrası alınan komisyon kararları ile komisyon raporlarının Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığına gönderildiğini aktaran Moğulkoç, şunları kaydetti:

"Komisyon üyeleri, yenidoğan, çocuk, kadın doğum, perinatoloji, aile hekimi ve müdürlüğümüz yöneticilerinden oluşmaktadır. Komisyonca 2022 yılında değerlendirilen vakalarımızdan önlenebilir bebek ölümü bulunmamaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı vaka sayıları ocakta 4, şubatta 2, martta 7, nisanda 5'tir. 2021 yılı ilk 4 ay vaka sayıları ise ocakta 3, şubatta 4, martta 6 ve nisanda 3. İlimizde, bebek ölümlerinin önlenmesi aşamasında çok büyük önem taşıyan riskli gebelerin takibi titizlikle yapılmaktadır. Bebek ölümlerinin önlenmesi için önemli bir yere sahip olan başarılı emzirmenin özendirilmesi çalışmaları kapsamında, ilimiz 2018 yılı aralık ayında bakanlığımızca verilen 'Altın Bebek Dostu İl' unvanı korunmuştur."

Moğulkoç, il genelinde bebek dostu sağlık kuruluşları çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, Anne Dostu Hastane Programı kapsamında bakanlıkça Numune Hastanesinin "Anne Dostu Hastane" unvanı aldığını sözlerine ekledi.