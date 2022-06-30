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Son dakika haberi... Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete açıldı

AA - Ekrem Payan - Sağlık
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Son dakika haberi... Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete açıldı

Son dakika haberler: Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet vermeye başladı.

Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet vermeye başladı.

Hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, ilgililerden yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın salgın döneminde pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini, salgının etkisini kaybetmesinin ardından normal hizmetine döndüğünü söyledi.

Hastanede kadın doğum servisleri ve çocuk servisleri ile polikliniklerin bu hafta hizmet vermeye başladığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hastanemiz servis ve yoğun bakım üniteleri dahil 100 yataklı. 40 yoğun bakım yatağı var. Bunlardan 18'i yeni doğan, 12'si genel ve 10'nu çocuk yoğun bakımdır. 2 ameliyathane, 8 doğum salonu ve 60 servis yatağı ile hizmet açıldı. Ayrıca hizmet binamızda yeni açtığımız çocuk acil servisi de hizmet vermeye başladı."

Kentin bir sağlık hizmetine kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özdemir, hastalara acil şifalar diledi.

AA / Ekrem Payan - Sağlık

Şırnak Çocuk Sağlık Haberler Son Dakika

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