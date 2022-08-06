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Son dakika haberi... Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor Yüzde 55'i tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

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Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor

Yüzde 55'i tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Samsun'un Canik ilçesine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 55 oranına ulaşıldı. 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL yatırım bedelli ve 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor.

Yapımı bittiğinde bir sağlık üstü haline gelecek hastane genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.

234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 metrekare oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Sağlık

Karadeniz Bölgesi Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Samsun Sağlık Haberler Son Dakika

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