Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 354 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 153 bin 733 testte 3 bin 354 vaka tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 964 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 153 bin 733 testte 3 bin 354 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 964 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,42 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 810 bin 12, 2'nci dozda 53 milyon 22 bin 686 ve 3'üncü dozda 27 milyon 726 bin 445 olmak üzere 147 milyon 402 bin 858 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık