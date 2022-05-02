Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu (2) - Haberler

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Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN KOCA: KOVİD-19'DA SON DURAKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: KOVİD-19'DA SON DURAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'da son durak. Bugün 1480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Haberler

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