Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN KOCA: KOVİD-19'DA SON DURAKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
BAKAN KOCA: KOVİD-19'DA SON DURAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'da son durak. Bugün 1480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık