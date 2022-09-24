Son dakika haberi... İhbar üzerine gittikleri yerde cansız mankene kalp masajı yaptılar

- İhbar üzerine gittikleri yerde cansız mankene kalp masajı yaptılar

ERZİNCAN - Erzincan İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Servis ekipleri, denetimden habersiz gittikleri ihbarda yerde yatan cansız mankene müdahale etti. 112 Acil Servis ekipleri, simülasyon uygulamaları, canlandırma eğitimi ve denetimi çerçevesinde cansız mankene kalp masajı uyguladı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda görev yapan sağlık personeline verilen teorik eğitimlerin denetlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, istasyonlarda görev yapan sağlık personellerine yönelik, habersiz olarak simülasyon uygulamaları ve canlandırmaları eşliğinde belirlenen adreslerde vaka verilerek, denetim yapılmaya devam ediyor.

Denetimler çerçevesinde, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak genel durum bozukluğu ve kalp atışı durması şikayeti olan bir vatandaşın bahçede yerde yattığı olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine istasyonlarından hareket eden ambulans 1 dakika 50 saniyede olay yerine geldi. İhbarın denetim olduğunu anlayan sağlık personelleri yerde yatan cansız mankene gerçek bir hastaya müdahale eder gibi çalışmaya başladılar.

Senaryo gereği hasta yakını pozisyonunda ki eğitmen tarafından verilen şikayetlere uygun tedavi uygulayıp tanı koymaya çalışan sağlık ekipleri uzun bir süre yerde yatan cansız mankene kalp masajı yaptılar. İlk müdahalenin ardından toplamda 15 dakika içerisinde cansız mankenin hastaneye sevkini sağladılar.

Denetim ve eğitimleri yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 112 Acil Sağlık ekiplerini tebrik ederek başarılı olduklarını kaydetti. Bu yapılan denetimlerin amacının vakalara ilk müdahaleyi yapan ekiplerin reaksiyon sürelerinin ölçülmesi ve varsa eksikliğin giderilmesi olduğunu belirten Tekin, "Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarda hem istasyonlarımızın denetiminin yapılması aynı zamanda istasyonda çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu müdahalelerin takip edilmesi. Kısaca hem denetim hem de eğitim faaliyetlerini aynı anda yürütüyoruz. Tabi temel amacımız, bizim istasyonda faaliyet gösteren, sahada vatandaşımıza ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarımızın gerek reaksiyon sürelerinin ölçülmesi, gerek komuta kontrol merkeziyle olan işbirliği, gerekse sahada yapış oldukları bu uygulamaların, bu tedavilerin ve müdahalelerin etkin bir şekilde yerinde izlenmesi ve varsa bir eksiklik aksaklık anında müdahale edilerek bu arkadaşlarımıza daha hazır bir halde sahada daha dinamik bir şekilde tutmak. Bugün de az önce izlemiş olduğunuz vakada ortalama 1 dakika 50 saniye içerisinde bir reaksiyon süremizin olduğunu gördük. Erzincan'da, özellikle merkezde 7 ekibimizin olması Erzincan'ın ulaşılabilirliğinin yüksek olması nedeniyle ulaşım süremizin de kısa olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Zaten Sağlık Bakanlığı politikaları gereği ilk 10 dakika içinde yüzde 98'lik bir ulaşım oranımız var" diye konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Güven ise, "Bugün genel durum bozukluğu ve ardından kalp durması olan hastanın simülasyonunu yaptık burada. Arkadaşlarımız totalde 15 dakika içerisinde hastaneye naklini gerçekleştirdiler" dedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak görev yapan Semra Gazi de eğitimlerin güzel sonuç verdiğini ve devam edeceğini söyledi.