Son dakika haberi: Düzce Üniversitesi Hastanesinin acil servis sarı alanı yenilendi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin acil servis bölümündeki sarı triyaj alanı, fiziki yapısı ve hizmet kapasitesi artırılarak yeniden hizmete açıldı.

Acil bakım gereksinimi olan ancak hayati tehlikesi bulunmayan hastaların ilk müdahalesinin yapıldığı sarı alan, 140 metrekareden 240'a çıkarıldı, bölümdeki sedye sayısı 17'ye yükseltildi.

Hasta gözlem alanının da büyütüldüğü bölüm, sağlık çalışanlarının hastaları izleyebileceği şekilde planlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'dan bilgi aldı.

Çakar, acil serviste daha geniş alanda sağlık hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başhekim Balbay da emeği geçen Rektör Çakar, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı İdris Şahin, hastane yönetimi ile tüm idari ve teknik personele teşekkür etti.