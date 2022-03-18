Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı - Haberler

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Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Sağlık
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Son dakika haberleri... Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanışındaki basın toplantısına katıldı.

Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanışındaki basın toplantısına katıldı. Bakan Koca, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı

Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı

Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, GÖÇ, Sağlık, Haberler

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