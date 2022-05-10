Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı - Haberler

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Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı

AA - Gazi Nogay - Sağlık
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Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı

Son dakika sağlık haberi... Trabzon'daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde bugün itibarıyla sadece bir Kovid-19 hastasının bulunduğu bildirildi.

Trabzon'daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde bugün itibarıyla sadece bir Kovid-19 hastasının bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla kentteki özel ve kamu hastanelerinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 hastasının kalmadığını, sadece bir hastanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin Kovid yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Usta, "Bundan sonraki süreçte inşallah Kovid'den yoğun bakımlarımıza hasta yatırmayız." ifadesini kullandı.

AA / Gazi Nogay - Sağlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürü, Trabzon, Kamu, Sağlık, Haberler

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