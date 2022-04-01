İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Hastanede giyim mağazası açıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla giyim mağazası açıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla Kızılay Butik Mağazası açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can katılım gösterdi. Can hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının Kızılay Butik Mağazasına müracaat ettiği takdirde kıyafet ihtiyacını karşılanacağını belirterek, "Bu hastanede hangi nedenle buraya gelmişse Kızılay mağazasından ihtiyacı var ise o hizmeti yerine getirmek bizlerin birinci görevidir" dedi.

Açılışta Kırklareli Valisi Osman Bilgin'de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak giyim mağazasının açılışı gerçekleştirildi.