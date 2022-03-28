Son dakika haber | Erzurum Şehir Hastanesinde doçentliğe yükselen 4 doktor cübbelerini giydi

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde, akademik çalışmalarını tamamlayarak doçentliğe yükselen 4 doktora cübbe giydirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda, doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe yükselen 4 doktora cübbe giydirme töreni düzenlendi.

Bingöl'de şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastane yöneticileri ve çalışanları ile doçent olan doktorların aileleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Bedir, burada yaptığı konuşmada, doktorluk mesleğinin önemine vurgu yaparak, "İçinde bulunduğumuz zaman itibarıyla aldığımız önlemler çerçevesinde siz değerli çalışanlarımızın üstün gayret ve çalışmaları neticesinde bir normalleşme sürecine girdik. Pandemi sürecinde insanlarımıza sağlık hizmetini en üst derecede vererek çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dünyadaki en saygın ve kadim mesleklerden biri doktorluktur. Sonsuza kadar da öyle olacaktır. Hayatımızın her anında doktorlarımıza ihtiyacımız vardır. Malzemesi insan olan mesleğinizde, her türlü duyguyu barındıran insanlarla çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Tör ise doktorlar ve sağlık çalışanlarının insan hayatının kıymetini en iyi bilen kişiler olduğunu belirtti.

Zor bir görevleri olduğunu anlatan Tör, şunları kaydetti:

"Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan anlayışın sahipleri olarak milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz. Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki, bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız."

Şehir Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi, patoloji, dahiliye, çocuk hastalıkları, biyokimya ve mikrobiyoloji, yeni doğan, beyin cerrahı, genel cerrahi, üroloji, ortopedi, anestezi, enfeksiyon hastalıkları, acil tıp ve nükleer tıp dallarında akademik personelin görev aldığını anlatan Tör, hastanenin sağlık alanında teknolojik üstünlüğünün çok üst boyutlarda olduğunu ve ilerleyişlerinin teknolojik ilerlemenin yanında doktorların akademik yükselişleriyle de devam ettiğini kaydetti.

Tör, doçentliğe yükselen doktorları tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum Şehir Hastanesi, pandemi süreci atlatıldıktan sonra bölge halkına ve yurt dışından gelen turist hastalara daha iyi hizmet vermek için bünyesine kattığı, kanseri nokta atışı ile tedavi eden tomoterapi, yürüme yetisini kaybetmiş hastaların yürümesini kolaylaştırıcı robotik yürüme ve cerrahi müdahalelerde doku zedelenmesini en az seviyeye çekerek ameliyatlar yapan Davinci Robotu cihazları ile Türkiye'de ve yurt dışında söz sahibi olan hastaneler içerisine girdi."

Konuşmaların ardından doçentliğe yükselen doktorlara hocaları tarafından cübbe giydirilerek hediyeler verildi.

Şehir Hastanesinde 4 doktorun daha akademik unvan almasıyla 8 profesör, 9 doçent ve 13 doktor öğretim üyesi olmak üzere akademik ünvanlı doktor sayısı 30'a yükseldi.