Son dakika haber... Astım hastası çocuğun imdadına askeri helikopter yetişti Sağlık Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Astım hastası çocuğun imdadına askeri helikopter yetişti Vali Özkan talimat verdi, askeri helikopter 8 yaşındaki Ali Kağan için havalandı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde astım hastası 8 yaşındaki Ali Kağan Polat'ın imdadına Vali Mehmet Ali Özkan yetişti. Astım hastası çocuğun imdadına askeri helikopter yetişti Vali Özkan talimat verdi, askeri helikopter 8 yaşındaki Ali Kağan için havalandı TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde astım hastası 8 yaşındaki Ali Kağan Polat'ın imdadına Vali Mehmet Ali Özkan yetişti. Çocuk, Tunceli'de yapılan müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Kayırlar Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Ali Kağan Polat, astım krizi nedeniyle rahatsızlanınca 112 ekipleri tarafından köyden alınarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen genel durumunda iyileşme olmaması üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, çocuk hastalıkları uzmanının yaptığı tedaviye rağmen düzelmeyince olaydan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan haberdar edildi. Vali Özkan'ın talimatıyla 8 yaşındaki çocuk tedavisi yapılmak üzere askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç Mehmet Ali Özkan Pülümür Tunceli Sağlık Haberler Son Dakika

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