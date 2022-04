Son dakika! Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu... O anlar kamerada

SİVAS (İHA) - Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu... O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre doğum sabah saat 08.40 sıralarında meydana geldi. Sivas'ta hamile bir vatandaş doğum sancısının gelmesiyle kocasıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Sivas Numune Hastanesi Poliklinik girişine gelen karı koca vatandaşlardan yardım istedi. Doğumun arabanın içerisinde başlaması nedeniyle doğumhaneye yetiştirilemeyen kadın sağlık ekiplerinin yardımıyla arabanın içerisinde doğurdu. Doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından büyük sevinç yaşayan çift kız çocuğunu kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız çocuğu yeni doğan servisine alındı.

"Daha öncede benzer olaylar yaşadım"

23 senedir Ebelik yapan Selda Karadağ, daha öncede benzer olaylar yaşadığını belirterek, "Bize ilk haber geldiğinde kadın doğum acildeydim. Hastane önünde doğum olduğunu söylediler. Doktorumuzla beraber koştuk, malzemelerle gelmeleri için diğer arkadaşlarımıza da söyledim, geldiğimizde doğum olmuştu. Sadece bebek biraz üşümüştü. Doktorumuz anneyi mahremiyet olarak korumamızı söyleyerek bebeğin üzerine sıcak bir şeyler istedi. Güzel bir duyguydu ama olay hızlı gerçekleştiği için ve yanlış yere geldikleri için doğumhaneye hızlı bir şekilde alma şansımız olmadı. 23 yıllık ebeyim, Bir kaç kere daha böyle olay oldu. Bebeğin durumu gayet iyiydi sadece biraz üşümüştü. Bizim yaptığımız şey insan hayatı ve bebek için çok önemli bir görevdi" şeklinde konuştu.