Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Ambulans Helikopterle Gaziantep'e Sevk Edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bir haftalık Aras bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi. Bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Gaziantep'teki bir hastaneye götürüldü.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.
Silopi Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bir haftalık Aras bebek, solunum sıkıntısı yaşadı.
Yapılan görüşmelerin ardından bebeğin ambulans helikopterle sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık