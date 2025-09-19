Haberler

Solunum Sıkıntısı Çeken Yeni Doğmuş Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Nevşehir'de dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı yaşayan yeni doğmuş bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Tedavi süreci Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

NEVŞEHİR'de solunum sıkıntısı çeken yeni doğmuş bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı çeken bebeğin tedavisine, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Kayseri'den Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ambulans helikopter gönderildi. Nevşehir'den alınan bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
