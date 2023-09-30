Sokak Kedisi Boğazına Saplanan Olta Kancalarıyla Tedavi Edildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde balık yerken boğazına 3 olta kancası saplanan sokak kedisi, tedavi edildi. Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "Endoskopi yardımıyla 3'ünü birden çıkardık. 3'ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla sağlığına kavuştu" dedi.

Kilimli ilçesinde hayvansever Seda Mercan'a duyarlı vatandaşlar bir sokak kedisinin birkaç gündür ağzında akıntı olduğunu söyledi. Kediye bakmaya giden Mercan, zabıta ekiplerinden destek istedi. Kedi ekipler tarafından yakalanıp, Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'ne götürüldü. Burada Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan'ın yaptığı muayenede, 4-5 yaşlarında olan kedinin boğazına oltadan balık almak istediği sırada kanca takıldığı tespit edildi. Röntgen çekilen sokak kedisinin boğazına 3 olta kancası takıldığı belirlendi. Kancalar, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kedinin tedavi ücreti ise Mercan tarafından karşılandı.Kedinin enfeksiyonlu ağız akıntısıyla geldiğini ifade eden Veteriner Hekim Faruk Alkan, "3 günden beri bu haldeymiş. İlk muayenede kancanın bir kısmını gördük ve röntgen çektik. Röntgende 3 tane kancanın boğazına takıldığını gördük. Endoskopi yardımıyla 3'ünü birden çıkardık. 3'ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. ya balık alırken ya da balıkçılar tarafından atılan balığı kaparken kancayla beraber kaptı. Kancaları yuttu. Oraya saplandığı için de ne ağızda kaldı, ne de mideye gitti. 3-4 günden beri enfeksiyonlu ağız akıntısı varmış, kliniğimize gelip tedavisini gördü" dedi. (DHA)