SMA Tip 1 hastası Yaren'in tedavisi için 1.8 milyon dolar toplandı

Tekirdağ'da SMA Tip 1 hastası Yaren Belli'nin tedavisi için valilik izniyle başlatılan kampanyada 1 milyon 844 bin dolar toplandı. Yaren, gen tedavisi için 10 gün sonra Dubai'ye gidecek.

TEKİRDAĞ'da SMA Tip 1 hastası Yaren Belli'nin (4), tedavi için valilik izniyle başlatılan kampanyada 1 milyon 844 bin dolar toplandı. Bu zamana kadar 7 ay yoğun bakımda kalan, 4 kez kalbi duran ve evinde 4 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veren Yaren, gen tedavisi için 10 gün sonra Dubai'ye gidecek.

Tekirdağ'da yaşayan oto tamircisi Gökhan Belli (27) ile ev kadını Fatma Belli'nin (24) kızları Yaren'e, henüz 5 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu götürüldüğü hastanede SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İlk teşhis konulduğunda hastanede 7 ay yoğun bakımda kalan ve 4 cihaza bağlı olarak yaşayan Yaren için ailesi, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı. Kampanyada Yaren'in, Dubai'de gen tedavisi görmesi için gereken 1 milyon 844 bin dolar önceki gün tamamlandı. Minik Yaren, gen tedavisi görmek için 10 gün sonra Dubai'ye götürülecek.

Yaşanan süreçte zaman zaman eşiyle umutsuzluğa kapıldıklarını ifade eden Gökhan Belli, "Bizim amacımız bir evladı yaşatmak. Rabbim iyi insanlar çıkardı karşımıza. Evet, bizim evladımız ama Rabbim verdi ve bu emanete var gücümüze baktık. Umutsuzluk çok oldu, yapamayacağız, nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Çok uzun sürdü, 2 yıl geçti, hep bir kapılar açıldı. Çok şükür bugün kampanyada yüzde 100 olduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, geride kalan bütün evlatlarımıza, bu sevinci yaşatsın" dedi.