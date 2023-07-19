Sivrisinek ve Pire Popülasyonu Artışıyla Kedi ve Köpeklerde Parazit Hastalıkları Artıyor

Antalya'da sivrisinek ve pire popülasyonunun artmasıyla kedi ve köpeklerde ölümcül sonuçlara varan kalp kurdu ve iç parazit şikayetleri arttı. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, parazit yoğunluğunun artmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

SİVRİSİNEK ve pire popülasyonunun artmasıyla kedi ve köpeklerde ölümcül sonuçlara varan kalp kurdu ve iç parazit şikayetleri arttı. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Antalya ve çevresi adeta parazit cenneti. Kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklarla çok uğraşıyoruz" dedi.

Antalya'da sivrisinek ve pire popülasyonunda yaşanan ciddi artış, sokakta yaşayan hayvanların yanı sıra, evcil hayvanlarda da çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ısıran sivrisinek ve pirelerin evcil hayvanlarla teması sonrasında iç parazit vakalarında artışlar yaşandığı tespit edildi.

Sivrisinek ve pirelerin bu yıl arttığını gelen şikayetlerle çok net görebildiklerini belirten Kapar, "Mücadele açısından ileri gitmemiz gerekirken daha da gerilemiş durumdayız. Bunun önüne geçilemiyor şu anda. Çok fazla var. İlaçlama doğru zamanda yapılmadı. Bu yıl yoğunluk var maalesef. Önceden iç dış parazitleri önleme amaçlı 2-3 ayda bir koruyucu olması için ilaç verirdik ancak şu anda hastalıklarda artış oldu. Şu an koruyucu tedaviden çok 'Hasta oldu, neden?' diye gelenler var. Hastalık tedavisine yöneldik. Yüzde 60-70 oranında vakalarımız arttı" dedi.