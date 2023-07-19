Sivrisinek ve Pire Kaynaklı Öldürücü Parazit Vakalarında Artış

Antalya ve çevresinde sivrisinek ve pire popülasyonunun artmasıyla kedi ve köpeklerde ölümcül sonuçlara varan kalp kurdu ve iç parazit şikayetleri artmaktadır. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, parazit yoğunluğunun arttığı bölgede hayvanların paraziter hastalıklarla mücadele ettiğini belirtti.

SİVRİSİNEK VE PİRE KAYNAKLI ÖLDÜRÜCÜ PARAZİT VAKALARINDA ARTIŞ SİVRİSİNEK ve pire popülasyonunun artmasıyla kedi ve köpeklerde ölümcül sonuçlara varan kalp kurdu ve iç parazit şikayetleri arttı. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, 'Antalya ve çevresi adeta parazit cenneti. Kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklarla çok uğraşıyoruz" dedi.

Antalya'da sivrisinek ve pire popülasyonunda yaşanan ciddi artış, sokakta yaşayan hayvanların yanı sıra, evcil hayvanlarda da çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ısıran sivrisinek ve pirelerin evcil hayvanlarla teması sonrasında iç parazit vakalarında artışlar yaşandığı tespit edildi.

'ANTALYA VE ÇEVRESİ PARAZİT CENNETİ'

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, pire ve sivrisinek popülasyonunun artmasıyla birlikte özellikle köpeklerde öldürücü hastalıklardan biri olan iç parazit vakalarındaki artışa dikkati çekti. Antalya ve çevresinin parazit yoğunluğundan dolayı 'Parazit cenneti' olduğunu belirten Karabayoğlu, 'Aşırı sıcaklar, bol yağış parazitlerin gelişmesi ve hastalıkları bulaştırması için uygun bir ortam. Kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklarla çok uğraşıyoruz" dedi.

Sokak hayvanları dışında evde beslenen evcil kedi ve köpeklerde de benzer rahatsızlıklarla mücadele ettiklerini anlatan Karabayoğlu, 'Bu hastalıkların sebebi sivrisinekler ve pireler. Dış parazitler çok ciddi hastalıklar taşıyor. Direkt kanla beslendikleri için hastalık bulaştırmaları da o kadar kolay oluyor" diye konuştu.

KÖPEKLERDE KALP KURDU VAKASI ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Özellikle köpeklerde kalp kurdu vakasıyla karşılaştıklarını, bu hastalığın kandaki parazitlerin kalp kapakçıkları ve kalp damarlarında geliştiğini anlatan Karabayoğlu, köpeklerin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Asıl amaçlarının bu hastalıklardan canlıları korumak olduğunu anlatan Karabayoğlu, tedavisinin ne kadar zor olduğunu da şöyle anlattı:

'Parazitlerin erişkinleri kalp içerisinde ve damarlarda yaşıyor. Çok ölümcül ve sıkıntılı durumlar yaratıyor. Farelerde yaşayan pirelerden kedilere ve köpeklere bulaşan hastalıklar var. Bu sene pireler ve sivrisinekler çok yoğun. Bu sene müthiş derecede hastalık sayısı çoğaldı. Paraziter hastalık kaynaklı gelen sayısı da çok arttı."

Murat Karabayoğlu, rastgele ilaç kullanımının da zararlı olduğunu, bir kedi ya da köpek ırkı için kullanılan ilacın bir başka ırk için kullanılamadığı durumlar olduğunu belirtti.

KORUMADAN TEDAVİ AŞAMASINA GEÇİLDİ

Kentte yaşayan hayvanseverler de bugünlerde sıklıkla veteriner hekimlerin kliniklerine gidiyor. Geçen yıllarda sadece kontrol ve önlem amaçlı iç ve dış parazit iğnesi için giden hayvanseverler bugünlerde hastalık şikayeti ve tedavi için gidiyor. Kedisini veteriner hekime muayene ettiren Deniz Ata, iç ve dış parazit şikayetiyle kedisinin hastalandığını belirtti. Ata, 'Kedimde pirelenme, dış parazit ve kulak uyuzu var. Kedim evden çıkmazdı ama hastalandı bir anda" dedi.

Petshop işletmecisi Adnan Boyraz, haftalık kontrollerle satışını yaptığı hayvanların sağlığını korumaya çalıştığını söyledi. Geçen yıl bu kadar sık gelmediğini ancak bu yıl sivrisinek ve pire kaynaklı şikayetler nedeniyle sık geldiğini belirten Boyraz, 'Bu sene aşırı derecede var. Mecburen sık sık geliyorum. İki yavrumuzu parazit kaynaklı kaybettim" diye konuştu.

VAKALAR YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI

Veteriner hekim Ayça Kapar da artan şikayetlere dikkati çekti. Sivrisinek ve pirelerin bu yıl arttığını gelen şikayetlerle çok net görebildiklerini belirten Kapar, 'Mücadele açısından ileri gitmemiz gerekirken daha da gerilemiş durumdayız. Bunun önüne geçilemiyor şu anda. Çok fazla var. İlaçlama doğru zamanda yapılmadı. Bu yıl yoğunluk var maalesef. Önceden iç dış parazitleri önleme amaçlı 2-3 ayda bir koruyucu olması için ilaç verirdik. Ancak şu anda hastalıklarda artış oldu. Şu an koruyucu tedaviden çok 'Hasta oldu, neden?' diye gelenler var. Hastalık tedavisine yöneldik. Yüzde 60-70 oranında vakalarımız arttı" diye konuştu. (DHA)