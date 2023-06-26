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Siverek'te Taziyede Yenen Yemekten 18 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Siverek'te Taziyede Yenen Yemekten 18 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taziyede yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan 18 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taziyede yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan 18 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi'nde yakınlarının taziyesinde fasulye ve pilav yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Aralarında çocukların da olduğu 18 kişi, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslar ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Sağlık

Şanlıurfa Sağlık Haberler

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