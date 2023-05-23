- Siverek'te aşiret liderlerinin katılımıyla madde kullanımıyla mücadele toplantısı yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşiret liderleri, Sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla madde kullanımı ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Son zamanlarda artan madde kullanımını engellemek ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek amacıyla, Siverek'te geniş kitlelere sahip olan Kırvar ve Bucak aşiret reislerinin yanı sıra, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçede bulunan Sivil Toplum temsilcileri, Mahalle muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda katılımcının katılımıyla toplantı düzenlendi.

İlçenin tarihi paşa konağında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ayşe Çakmak yaptı. Çakmak, "Burada bir anne olarak katıldım ve bir annenin çocuklarına bakış açısıyla bakıyorum. Bana göre madde kullanımıyla mücadelenin en etkin olduğu yer ailedir. Ailede eğitimini doğru bir şekilde alan bir çocuk kolay kolay bu ilete bulaşmaz. Benimde 2 tane çocuğum var ve bunun ne olduğunu en iyi şekilde bilen benim. Ben bu noktada ailelerimiz eğitimlerini güçlendirirlerse bu iletiyle en iyi bir mücadeledir diyorum. Ailede birlik, beraberlik yanı sıra çocuklara sevgimizi esirgememeliyiz. Bunun yanında da İslami ve ahlaki kuralları da yerine getirdiğimizde inanıyorum ki çocuklarımızı en iyi şekilde koruyacağız. Siverek halkı ahlaki değerlere önem veren bir halktır, bundan dolayı bunu yapmak ve bu illetle mücadele etmek daha da kolay, çünkü bir küfre bile tepki gösteren, doğru görmeyen bir toplumuz. Bundan dolayı gerek Belediye olarak, gerek muhtarlar, Aile büyüklerimiz, Sivil Toplum Kuruluşları olarak ailelerimizi bilinçlendirmeliyiz. Bu illetle mücadelede ailelerimizin yanında da olmalıyız, Belediye olarak bu konuda bize ne düşüyorsa yapıyoruz zaten ve her zaman yapmaya hazırız" dedi.

Toplantıda katılımcılar uyuşturucu ile mücadelede yapılacak çalışmalar hakkında görüş belirttikten sonra, basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Siverek Eğitim Bir Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası okudu. Basın açıklamasında şu maddelere yer verildi.

"Şehrimizde kullanımı uzun yıllara dayanan fakat son dönemde oldukça artan uyuşturucu kullanımın ciddi anlamda yayılmış olması bu kullanımın ilkokullara bile yayılması, 11 yaşındaki çocuklarımızın kullanmasından ötürü bugün sizleri buraya davet etmiş bulunmaktayız. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz başta olmak üzere Sivil toplum kuruluşlarımızdan bir takım beklentilerimiz olacaktır, bu beklentilerimiz şunlardır. Uyuşturucu ile mücadelenin başlangıç noktası ailedir, anne babalar çocuklarını sürekli gözlem altında tutarak ve hassas olarak çocuklarının bu bataklığa düşmemesin önüne geçmelidir. Çocuklar aileden istedikleri ilgi ve alakayı aldıklarında bu tür maddeleri kullanımları azalacaktır. Uyuşturucu kullanım ve yayılma noktalarından biri maalesef ki okullarımızdır. Eğitim alması için okula gönderdiğimiz canlarımız okul çevresinde bulunan şebekeler aracılığı ile bu bataklığa sürüklenmektedir. Bu hususta başta okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Gerek öğrenci olsun gerekse okul çevresinde bulunan satıcı olduğu düşünülen şüpheliler derhal emniyete bildirilmelidir" denildi.