Sivas'ta Yanlış Tedavi İddiası: Dişlerini Yaptırmak İsteyen Kadın Neredeyse Tüm Dişlerini Kaybetti

Sivas'ta güzellik salonu işleten Songül Arslantaş, daha güzel gülebilmek için dişlerini yaptırmak istedi. Ancak yanlış tedavi sonucu neredeyse tüm dişlerini kaybettiğini iddia etti. Arslantaş, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Sivas'ta daha güzel gülebilmek için hastaneye başvuran Songül Arslantaş, yanlış tedavi nedeniyle dişlerinin neredeyse tamamını kaybettiğini iddia etti.

Sivas'ta güzellik salonu işleten Songül Arslantaş, daha güzel gülebilmek için dişlerini yaptırmak istedi. İddialara göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine giden Arslantaş'a yapılan tetkikler sonucu implant yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Alman markası implant isteyen Arslantaş, kendisine yerli marka implant tavsiyesi verilmesi üzerine bunu kabul etti. Arslantaş, yapılan 12 kalıcı implantın birinin fire vermesi ile yeniden hastaneye başvurdu. İmplantın sökülüp yeniden yapılması sonrası Arslantaş'ın ağrılı süreci başladı. Gün geçtikçe artan ağrılar sonrası yeniden hastaneye başvuran Arslantaş'ın kalıcı tüm implantlarının sökülmesine karar verildi. Yanlış tedavi neticesinde neredeyse tüm dişlerini kaybettiğini belirten Arslantaş, maske ile dolaşıyor. Yemek yemekte de bir hayli güçlük çektiğini anlatan Arslantaş, sıvı ve yumuşak şeyler yiyip içerek adeta bebekler gibi besleniyor. Yaklaşık 1.5 yıldır hayatı kararan Aslantaş, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Bir buçuk senedir maskeyle yaşıyorum"

Songül Arslantaş, dişlerinin neredeyse tamamını kaybettiğini ve bu nedenle bir buçuk senedir maskeyle dolaştığını ifade ederek, "Bundan bir buçuk yıl önce daha güzel gülebilmek için diş yaptırmaya karar verdim. Fakat mevcut gülmemi de elimden aldılar. İstediğim gibi hiçbir şey olmadı. Mağdur oldum. Bir buçuk senedir maskeyle yaşıyorum. 12 tane yerli implant yaptılar. 12 implantı yapıp tekrar çıkardılar. Çıkartıldıktan sonra da mağdur oldum. Daha iyi olacak derken daha da kötüye gittim. Protez diş tak çıkar öneriyorlar. Alman marka taktırmayı istedim, çünkü biraz daha iyiydi. Doktorların yanlış yönlendirmesi ile Alman markası fiyatına yerli implant yaptırmak zorunda kaldım. Takılan implantların sinüslere denk geldiğini düşünüyoruz. Avukata verdim, resmi süreç başlayacak. Dükkanımda müşterilerle doğru düzgün irtibata geçemedim, konuşamadım. Konuşurken kendimi geri çektim. Sürekli 'Hasta mısın?' dediler bana. Müşterilerim dükkana gelmek istemediler. Mide sıkıntısı çektim. Bir buçuk yıl doğru düzgün yemek yiyemedim, hala yiyemiyorum" dedi.

"İmplant sonrası başlayan ağrılı süreç yaklaşık bir buçuk yıldır devam ediyor"

Arslantaş'ın avukatı Esra Kurt ise, implantın yapılmasıyla birlikte müvekkilinin ağrılı sürecinin başladığını söyleyerek, "Bir kamu hastanesinde müvekkilim muayene oluyor. Doktorlar tarafından implant tedavisi öneriliyor ve kemik tozunun kullanılması gerektiği yönde bilgi veriliyor. İmplant tedavisine başvuruluyor. Tedavi günü geldiğinde Doktor Hasan Bey kemik tozu kullanılmasına gerek olmadığını söyleyerek müvekkilime implant tedavisini uyguluyor fakat müvekkilim bu aşamada ağrılı süreci başlıyor. İmplant tedavisi sonrasında müvekkilimin bir adet dişi fire veriyor. Daha sonra doktorlara başvurduğunda yerine tekrardan implant yapılıyor, iyileşme süreci bekleniyor. İyileşme sürecinin ardından müvekkilime tekrardan dişi takılıyor fakat provalar aşamasında müvekkilimin implantı diş eti üzerinden görülüyor ve bunun üzerine müvekkilin dişindeki tüm implantlar çıkarılmıştır" diye konuştu.

"Hatalı işlem yapmışlardır"

Avukat Kurt, hatalı bir işlem yapıldığını söyleyerek, "Müvekkilim estetik açıdan dişlerini beğenmediğini, diş eti üzerinden implantın görüldüğünü belirterek ayrıca da bu ağrılı sürecin devam etmesi nedeniyle hastane yönetimine dilekçe veriyor. Dilekçesi de kabul oluyor. Dişlerinin tekrardan yapılması gerektiği yönünde cevap yazısı geliyor. Bu aşamadan sonra hastane yönetimi ve diş hekimleri tekrardan vidalı implant uygulanmayacağını söylüyor. Müvekkilime kalıcı implant yapılmıştır. Fakat bu kalıcı implantlar da müvekkilimde ağrılı süreci daha da artırmıştır. Diş hekimleri tarafından kalıcı implantın tekrar çıkartılmasına karar verilmiştir. Hastane yönetimi tak çıkar yöntemiyle müvekkilimin dişindeki implantların hepsini çıkarmıştır. Bu çıkarma işleminde biz kusuru diş hekimlerinde buluyoruz. Hatalı işlem yapmışlardır. Gerekli tedavileri, tetkikleri yapmadan implant tedavisine başlamış oldukları ve tedavi sırasında da 9 milimetre implant takmaları gerekirken 11 milimetre implant takılması nedeniyle implantın sinüslere yaklaştığından dolayı müvekkilin çene bölgesinde ağrı yaşadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili yasal işlemlerimizi başlatacağız. Hukuki süreçte bilirkişi heyeti tarafından doktorların kusurları ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu. - SİVAS