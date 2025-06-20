Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

TÜRKİYE genelinde son günlerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle Sivas'ta tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülke genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığı görülmeye başladığı tespit edilmesi sonrası Sivas'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatılarak, hayvan hareketleri kısıtlandı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde ikinci bir talimata kadar tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatılarak, hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülkemiz genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığı görülmeye başladığı tespit edilmiştir. İlimize komşu ve yakın çevre illerde, gerek hastalıktan gerekse tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatılarak hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda, bulaşma kaynağının dışardan alınan hayvanlar olması nedeniyle, ilimiz genelindeki hayvan hareketleri kısıtlanmış olup; hayvan pazarları 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır. Risk görülen bölgeler başta olmak üzere büyükbaş hayvanlarda aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacaktır. Konunun ehemmiyetine binaen ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, işletmeye dışardan gelen ve hayvancılıkla uğraşan şahısları içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, işletme sahiplerinin hayvanlarını aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir denildi.