Sivas'ta mantar zehirlenmesi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde topladığı mantarlardan yedikten sonra rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Yusufşeyh köyünde yaşayan M.A. (61), araziden topladığı mantarları yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.