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Sivas'ta Lise Öğrencisi Ortaokul Öğrencisini Bıçakladı

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Sivas'ta lise ve ortaokul öğrencileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Lise öğrencisi H.E., ortaokul öğrencisi Ç.Y.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası Ç.Y. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok. H.E. ise gözaltına alındı.

Lise öğrencisi ortaokul öğrencisini bıçakladı

SİVAS - Sivas'ta lise ve ortaokul öğrencisi arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü, kan dökülen kavgada lise öğrencisi bıçak kullanarak kendinden yaşça küçük ortaokul öğrencisini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Tuzlugöl Mahallesi Tabip Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Okul çıkışı lise 1. Sınıf öğrencisi H.E. ile Ortaokul son sınıf öğrencisi Ç.Y. arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.E., Ç.Y.'yi baldırından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ç.Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Lise öğrencisi ise suç aletiyle birlikte Çocuk şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.

Sivas'ta Lise Öğrencisi Ortaokul Öğrencisini Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Sağlık
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