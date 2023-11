Sivas'ta Kolu Kıyma Makinesine Sıkışan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta kolunu kıyma makinesine kaptıran bir kişi makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride yaşandı. Şarküteri çalışanı B.Y (20) kıyma makinesiyle et doğrarken kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurdu ancak B.Y.'nin parçalanan kolu makineye sıkıştı. Sağlık ekiplerin ve itfaiyeden yardım istendi. Sıkışan kol çıkartılamayınca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kolun büyük oranda hasar gördüğü ve çıkartılamayacağı anlaşılınca makine yerinden söküldü. B.Y. kolunun sıkıştığı makineyle birlikte Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. B.Y.'nin tedavisi sürüyor. - SİVAS