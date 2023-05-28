Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Hasta, koyun kırkmak için Sivas'a gelen H.K'ye (34) kene yapışması sonucu rahatsızlanmıştı. Tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, koyun kırkmak için Sivas'a gelen H.K'ye (34) kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.K. yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı H.K'nin cenazesinin köyünde t???????oprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık

Kırım Sivas Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title