Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde yaşayan N.K'ye kene yapıştı. Rahatsızlanan N.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K, yaşam mücadelesini kaybetti. N.K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlı köyüne götürüldü. AA / Halife Yalçınkaya - Sağlık Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Kırım Sivas Sağlık Haberler

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