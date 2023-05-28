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Sivas'ta KKKA'dan ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Sivas'ta KKKA'dan ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Sağlık Haberleri

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü. Sivas'ta KKKA hastalığı sebebiyle vefat edenlerin sayısı ikiye çıktı.

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Sivas'a koyun kırkma işlemi için gelen H.K'nin vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan H.K, bir süre sonra rahatsızlanarak KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören H.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Sivas'ta KKKA hastalığı sebebiyle vefat edenlerin sayısı ikiye çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Diyarbakır Kırım Sivas Sağlık Haberler

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