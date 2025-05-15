Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi İlice köyüne defnedilirken, bu yıl içinde KKKA şüphesiyle 8 kişi hastaneye başvurmuştu.

1) SİVAS'TA 2 ÇOCUK ANNESİ KENEDEN ÖLDÜ

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin (35), hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i taburcu oldu, 1'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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