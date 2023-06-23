Sivas'ta felçli kedi yavrusu elektrik akımıyla yürüdü

Sivas'ta sahipsiz bir kedi yavrusu olan Badem, Kedi Enfeksiyoz Peritoniti (FIP) hastalığına yakalandıktan sonra deri altına elektrik akımı verilerek yapılan destekleyici fizik tedaviyle yürüme yetisini yeniden kazandı.

Sivas'ta 8 aylık kedi yavrusu "Badem", deri altına elektrik akımı verilerek yapılan destekleyici fizik tedaviyle yürüme yetisini yeniden kazandı.

Kent merkezinde su arıtma sistemleri ticareti üzerine çalışan Murat İşbilir, yaklaşık 3 ay önce iş yerinin penceresinin önüne gelen kedi yavrusunu sahiplendi.

İşbilir, "Badem" ismini verdiği kedisini arka ayakları tutmamaya başlayınca kentteki bazı veteriner kliniklerine götürdü ancak birçok hastalıkla benzer belirtiler gösterdiği için hastalığa tam teşhis konulamadı.

Son olarak götürülen klinikte Badem'in "Kedi Enfeksiyoz Peritoniti (FIP)" hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzman veteriner hekim İbrahim Özmen, AA muhabirine, Badem'in yaklaşık 2 ay önce arka ayaklarından felçli bir şekilde kliniğine getirildiğini belirterek, "Ağzında yaralar, ishal, idrar yapmada güçlük gibi şikayetleri vardı. Daha önce birtakım tedaviler görmüş. Kliniğimize geldiğinde bu bulgularla seyreden 25 hastalık belirledik. Bu hastalıkları teker teker eleyerek teşhisi koymaya çalıştık ve bunun 'Kedi koronavirüsü' dediğimiz FIP hastalığının nörolojik formu olduğunu tespit ettik." dedi.

Özmen, bu hastalığın tedavisinin hem kediler hem de sahipleri için 3 aylık çok yorucu ve zahmetli bir süreci kapsadığını, bu süreçte kedilerde yürüyememe, idrar yapamama, dışkı kaçırma, ağız yaraları ve iştahsızlık gibi tehlikeli belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

Badem, 35'inci günden itibaren yürümeye başladı

Süreyi kısaltma adına "Transkutanöz Elektrik Sinir Stimulasyonu" adı verilen çeşitli elektrotlar kullanılarak sinir sistemine belirli şiddet ve frekansta elektrik akımının verildiği bir fizik tedavi yöntemi uyguladıklarını anlatan Özmen, "Bu, insanlarda da fizik tedavide kullanılan, deri altına belli derecelerde elektrik akımı verilerek kaslarda meydana gelen kısalmayı, katılaşmayı tedavi etmeye yardımcı olan, sinir hareketliliğini artırıcı bir uygulama. Henüz deneysel amaçlı kullanılıyor ama tedavimize bunu katmamız, rutin FIP tedavisindeki 3 aylık yanıt alma süresini yarıya kadar indirdi." ifadelerini kullandı.

Yöntem sayesinde Badem'in çok kısa sürede normal kediler gibi yürüyebildiğini vurgulayan Özmen, hayvanın idrarını ve dışkısını da eskisi gibi yapabildiğini dile getirdi.

Kedinin sahibi Murat İşbilir ise sahiplendikten kısa süre sonra kedisinin arka ayaklarının tutmamaya başladığını belirterek, "Ayaklarını sürüyerek ilerlemeye çalışıyordu, idrarını, dışkısını tutamıyordu ve gittikçe daha kötüye gidiyordu. Buradaki tedavisinde 35'inci günden itibaren ayakları tutmaya başladı. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür şu anda gayet güzel yürüyor." diye konuştu.