Sivas'ta Dere Yatağından Düşen Kadın Kurtarıldı

SİVAS'ta dere yatağından geçmek isterken aşağı düşerek bacağı kırılan Züleyha Koçyiğit (45) AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Yüceyurt Mahallesi, Temeltepe Sokak'ta yaşandı. Fatih Mahallesi'nde oturan kardeşi Ahmet Turan Kars'ı ziyaret etmek için Pünzürük deresinin karşısına geçmek isteyen Züleyha Koçyiğit dengesini kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sol bacağı kırılan Koçyiğit'i fark eden yakınları polis, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Koçyiğit, dere yatağından çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)