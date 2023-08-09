Sivas'ta beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız, hastanın sağlıklı bir şekilde nöroloji servisinde olduğunu belirtti.

Sivas'ta ilk kez yapılan beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ta ilk kez yapılan beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı ile Nöroradyoloji alanında başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız gerçekleştirdiği operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, Nöroradyoloji açısından çok başarılı bir operasyonun gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Hasta, tekrarlayan beyin inmesi atakları sebebiyle radyoloji bölümüne sevk edildi. Hastanın inme atakları ilaç tedavisine yanıt vermediği için yapılan anjiyografik incelemede beynin en önemli damarlarından biri olan beyin arka çukur ana atardamarında (baziler arterde) önemli bir darlık tespit ettik" diye konuştu.

"Hastamız şu an sağlıklı bir şekilde nöroloji servisinde yatmaktadır"

Gerçekleştirdiği operasyona değinen Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, "Hastanın tedavi planını yaptıktan sonra ilgili beyin damarına ulaşarak mikrokatater tekniği ile öncelikle balon yapıp damarı genişlettik. Daha sonra damarın uzun dönem daha rahat açık kalabilmesi için bu bölgeye bir stent yerleştirdik. Hastamız şu an sağlıklı bir şekilde nöroloji servisinde yatmaktadır. Hastamızın işlem öncesi sağ kol ve bacağında güçsüzlük vardı. Bacağındaki güçsüzlük tedavi sonrasında daha iyi bir duruma geldi. Kolu da ilerleyen dönemde fizik tedaviyle daha iyi bir hale gelecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, başarılı operasyonun gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.