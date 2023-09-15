Sivas Valiliği, Sivas Kültür A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 'Hipoterapi Eğitici Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol ile özel gereksinimli bireylerin tedavileri daha etkili bir şekilde sürdürülecek.

Sivas'ta atlı terapi için imzalar atıldı

SİVAS - Sivas Valiliği, Sivas Kültür A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında "Hipoterapi Eğitici Eğitimi" protokolü imzalandı.

Tarihi Sivas Valiliği, Vali Ahmet Muammer Bey salonunda gerçekleşen imza programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayata geçirilecek bu protokol ile özel gereksinimli bireylerin alacakları tedaviler neticesinde daha hızlı gelişme kaydederek yaşam kalitelerinin artacağını söyledi.

Vali Şimşek, Hamidiye Millet Bahçesi'nde bir süredir "Engelsiz Yaşam Merkezi" bünyesinde özel gereksinimli bireylere yönelik "At ile Terapi" (Hipoterapi) eğitimi verilmekte olduğunu ifade ederek, "Bu eğitimlerin daha çerçeveli, faydalı ve farkındalık oluşturacak şekilde sürdürülmesi için önemli bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Hayata geçirilecek olan protokol ile eğitici personellerimiz detaylı bir eğitimden geçerek, ilimize ve çevre illerimize profesyonel bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Öyle ümit ediyorum ki özel gereksinimli bireylerimiz alacakları tedaviler neticesinde daha hızlı gelişme kaydederek yaşam kalitelerini artıracaktır. İnşallah; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 "Genç İstihdamı" teması çerçevesinde hayata geçirilen bu protokolümüz şehrimizin özellikle kültür ve sağlık turizminde de öne çıkmasına vesile olacaktır" dedi.