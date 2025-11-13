Sivas'ta Ambulanslar Elektronik Vaka Sistemi'ne Geçti

Sivas merkez ve tüm ilçelerde bulunan ambulanslar "Elektronik Vaka Sistemi" uygulamasına geçti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elektronik Vaka Sistemi ile ihbarda bulunan vatandaşların verdiği adreslerin eş zamanlı olarak ambulanslarda bulunan tabletlere iletildiği belirtildi.

Açıklamada, tabletlerin güncel trafik ve yol güzergahlarını hesaplayarak, en kısa mesafeden ulaşım rotası oluşturarak ambulansları yönlendirdiği ifade edildi.

Ambulanslarda bulunan kameralar sayesinde olay yerinin canlı olarak izleneceği vurgulanan açıklamada, tabletlere kaydedilen bilgiler ışığında en uygun hastane belirlenerek vatandaşların bu hastanelere nakillerinin sağlanacağı aktarıldı.