Sivas'ta 1071 yatak kapasiteli hastane inşaatı hızla yükseliyor

Sivas'ta 2020 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

SİVAS - Sivas'ta 2020 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Selçuklu mimarisine uygun giriş kapısı ile ön plana çıkacak olan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 20 bin 380 metrekare alan üzerinde 172 bin 332 metrekare kapalı alana sahip olacak. Kamu yatırımlarını yakından takip eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile birlikte hastane inşaatında incelemelerde bulunarak, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan gelinen süreç hakkında bilgi aldı.

"Daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak"

Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, yapımı devam eden Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, kaba inşaatı biten hastanenin yüzde 40 seviyesine ulaştığını aktardı.

İşçisinden mühendisine kadar tüm ekibin büyük çaba gösterdiğini dile getiren Vali Şimşek, "İnşallah burası şehrimizdeki sağlık hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Otoparkından yeşil alanına, muayenehanesinden diğer sağlık alanlarına kadar modern bir hastane olmuş olacak. Bu hastanemizde halkımıza daha konforlu daha kaliteli hizmet sunulacak. Hastanemizin yatak kapasitesi 1071 kişiliktir. İnşallah bu önemli projeyi kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane 2024 yılında tamamlanacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının 2024 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirerek, "İlimize sağlık alanında önemli bir hizmet kazandırılacak. Proje planlandığı şekilde devam ediyor. Bu güzel hizmet ilimize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hastanemiz şehrimize en az 50 yıl hizmet verecek"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kaba inşaatının tamamladığını dile getirerek, "Hastanemiz tamamlandığında şehrimize rahatlıkla 50 yıl hizmet verecek verebilecek bir sağlık kuruluşu olacak. Hastanemiz koğuş sistemine göre yapılmış. Hastanede 1 ve 2 kişilik odalarımız var ve kaliteli bir hizmet verilecek. İnşallah 2024 yılı eylül ayında bitirilmesi planlanıyor. 1 milyar 400 milyonluk ödenek istemiştik, onunla ilgilide problemimiz gözükmüyor. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum, iyi çalıştılar. Ödeneklerimiz bitti, yedek ödenek istedik. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, 200 milyon TL ödenek geldi. 200 milyonluk bir ödenek daha gelecek. Sivas milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin hastanemizin inşaatını yakından takip ediyorlar. Hastanemizin kapısı Selçuklu kapısı olacak şekilde yöreye ait bir mimarisi olacak" ifadelerini kullandı.