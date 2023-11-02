Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek binadan düştü

Sivas'ta 4 katlı binanın en üst katından aşağı düşen 1,5 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay İstiklal Mahallesi Ömer Taştan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. A.Ö. ve Ö.Ö. çiftinin 20 aylık bebekleri Aysima'nın pencereden aşağı düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aysima bebek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS