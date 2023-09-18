Sivas Numune Hastanesinde hasta yakınları ve polis memurları arasında kavga çıktı

Sivas Numune Hastanesinde bir hasta yakını ve polis memurları arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası hastaneye takviye ekipler sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta biri polis 3 hasta yakını meslektaşlarına ve güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Sivas Numune Hastanesinde meydana geldi. Yoğun bakım servisinde yatan ve entübe olan annesi için hastaneye giden memuru Y.P, kardeşi T.P ve yakınları B.K ile hastane güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. O sırada hastanede başka bir olay için bulunan polis ekipleri meslektaşlarını sakinleştirmek için kavgaya müdahale etmek istedi. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Büyüyen tartışma sonrası polis memuru ve diğer hasta yakınları kavgaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı. T.P. isimli hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru Y.P soruşturma çerçevesinde açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİVAS