Sivas Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Sivas Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat kapsamında hastanede çeşitli senaryolar uygulandı ve ilgili birimlerin müdahalesi gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Sivas Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereğince hastanede Mor Kod, Kırmızı Kod, Sarı Kod, Turuncu Kod tatbikatları gerçekleştirildi. Mor Kod tatbikatı çerçevesinde hastane bahçesine bırakılan şüpheli çanta Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Kırmızı Kod tatbikatı çerçevesinde B Blok 3. katta çıkan yangın, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce söndürüldü. Turuncu Kod tatbikatı çerçevesinde ise laboratuvarda kırılan şişeden dökülen kimyasaldan etkilenen sağlık çalışanlarına Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü müdahale etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz, "Senaryo gereği hastanemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen nasıl davranacağımızı gördüğümüz verimli bir tatbikat gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla ne yapılması gerektiğini uygulamış olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS