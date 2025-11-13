Sivas'a İlk Kez Çocuk Romatoloji Uzmanı Atandı

Sivas Numune Hastanesine atanan Çocuk Romatoloji uzmanı doktor Yağmur Bayındır, hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bu branşta Sivas'ta ilk kez bir uzman hekimin göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bayındır, çocuklarda görülen eklem ağrıları, ateşli romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve nadir otoinflamatuvar sendromların tanı ve tedavisi alanlarında hizmet verecektir. Hastanemize ve ilimize kazandırılan bu yeni branş ile birlikte, çocuk romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde ileri düzey sağlık hizmeti sunulacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bayındır'a yeni görevinde başarılar diliyor, hastanemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."