Sivas'a İlk Kez Çocuk Romatoloji Uzmanı Atandı

Sivas'a İlk Kez Çocuk Romatoloji Uzmanı Atandı
Sivas Numune Hastanesine atanan çocuk romatoloji uzmanı Dr. Yağmur Bayındır, hasta kabulüne başladı. Bu branşta Sivas'ta ilk kez bir uzman hekimin göreve başlaması ile çocuk romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde kaliteli sağlık hizmeti sunulacak.

Sivas Numune Hastanesine atanan Çocuk Romatoloji uzmanı doktor Yağmur Bayındır, hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bu branşta Sivas'ta ilk kez bir uzman hekimin göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bayındır, çocuklarda görülen eklem ağrıları, ateşli romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve nadir otoinflamatuvar sendromların tanı ve tedavisi alanlarında hizmet verecektir. Hastanemize ve ilimize kazandırılan bu yeni branş ile birlikte, çocuk romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde ileri düzey sağlık hizmeti sunulacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bayındır'a yeni görevinde başarılar diliyor, hastanemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Sağlık
