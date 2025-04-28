Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddileşiyor

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorları açıklama yaptı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Tüm bulgular hayati tehlikesinin arttığını ortaya koymakta" dedi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, Özel hastanenin Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni açıklama yapıldı.

'HAYATİ TEHLİKESİ ARTIYOR'

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başladı. Başka bir aşamaya geldi. Beyinle ilgili refleksleri azaldı, ödem devam etmekte. Tüm bulgular hayati tehlikesinin arttığını ortaya koymakta" dedi.

'BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlik içinde olmak gerekir. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içinde cevaplandırabiliriz. Bu ilerleme olmadı, kalp olarak da belli bir seviyeye geldik. ECMO desteğine muhtacız. Bu desteği kessek kalp vücuda yetecek seviyede değil. Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Geçen hafta içinde bir kanamamız vardı o da durdu. Akciğerin etkilendi ama ECMO akciğerin, kalbin yerini tutuyor zaten. Bu hasta ile ilgili ne nörolojik, ne kalbi ne de akciğeri ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. En çok korktuklarımızdan biri enfeksiyon. Şu an bir parametremiz yok, bir üreme yok. İlerisi ile ilgili bir şey söyleyemeyebiliriz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren" dedi.