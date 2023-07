Siroz Hastası Anne Kızının Karaciğeri ile Hayata Tutundu

- Siroz hastası anne hayata kızının karaciğeri ile tutundu

Hayırlı evlat siroz annesi için karaciğerinin yarısını verdi

Kızının karaciğeri ile hayata tutunan anne Saliha Pirli:

"Kızımın sayesinde nefes alıyorum"

Annesine karaciğerini veren Esra Pirli:

"Karaciğerimin yüzde 70'i annemin içinde"

Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Murat Ulaş :

"Anne ve kızımızın şu anda durumları iyi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 22 yaşındaki Esra Pirli, siroz olan annesi için karaciğerinin yüzde 70'ini vererek yeniden hayata tutunmasını sağlayarak ailesinin mutluluğunun mimarı oldu.

Eskişehir'de 22 yaşında ki Esra Pirli siroz hastası olan annesi Saliha Pirli'nin her geçen gün ağırlaşan durumuna kayıtsız kalamadı. Üniversiteden yeni mezun olan ve iş hayatına atılacakken herşeyi kenara bırakan Esra Pirli, annesine karaciğerini vermek için önce işlemleri başlattı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan incelemelerin ve hazırlıkların ardından annesi ile birlikte ameliyat masasına yatan hayırlı evlat, karaciğerinin yüzde 70'ini annesine verdi. Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen ameliyat sonrasında anne ve kızın sağlık durumu iyi. Hastanede kontrolleri yapılan anne kız hayata yeninden başladı. Anne Saliha Pirli'nin siroz hastası iken yaşanan sıkıntıları da geride bırakan ailenin artık yüzü gülüyor. Anne kız bir çağrıda bulunarak, organ bağışının önemine vurgu yapıyor.

"Kızımın sayesinde nefes alıyorum"

Yaşadığı siroz hastalığını ve karaciğer nakil sürecini anlatan anne Saliha Pirli, "Ben 8 senedir siros hastasıyım. Son zamanlarda nakil dediler. Kızım da ben veririm dedi. O veririm anne başkasına gerek yok dedi. Kanımız bir canımız bir dedi ciğerimiz de bir olsun dedi. Kızımla gurur duyuyorum kızımın sayesinde nefes alıyorum. Her evlat, her akraba versin, ben de yoruluyorum, iş yapamıyordum. Ne bileyim işte hayatım şimdi değişti, nefes alıyorum. Yavrumun ciğeri diye yaşıyorum, biraz almak istemedim kıyamadım ama almakta zorunda kaldım. Anne dedi, ben vereceğim dedi. Sen bana evvelden can verdin şimdi de ben sana vereceğim dedi. Gelirdi hastayım, kızım derdim. Ben üstüme düşen vazifeyi yapacağım dedi. ve yaptı çok da memnunum. Gurur duyuyorum kızımla. Herkes versin yani uyanlar ben ciğerini üst parçasını aldım. Biri ona kaldı. Bir ciğer ile 2 kişi de yaşayabiliyor olmuş" dedi.

"Karaciğerimin yüzde 70'i annemin içinde"

Annesine karaciğerini vererek büyük bir fedakarlık gösteren 22 yaşında yeni üniversiteden mezunu olan Esra Pirli, süreci ve düşüncelerini ise şöyle anlattı;

"Kendisi çok neşeli bir insandı ama hastalık onu birazcık böyle enerjisi düşük bir insana çevirmişti. Günden güne onun eriyip gitmesine izin vermek istemedik. Başta babam olmak üzere diğer akrabalarımızla bize çok destek oldular. Bu süreci hep birlikte atlattık. Canımı istese canımı bile veririm çünkü tüm annelere feda olsun. Çok şükür daha iyiyiz, annem ameliyatı olduktan sonra daha bir hayata neşeyle sarıldı. Bu da bizi çok mutlu etti. Karaciğerimin yüzde 70'i alındı, anneme verildi, geri kalan yüzde 30'u benim içimde büyüyor. Onun içinde de yüzde 70'i var. Hani kadavra sırasını beklemekte çok zor bir süreç. O yüzden insanların organ bağışını düşünceli bir şekilde empati kurarak yapması lazım. Karaciğerimin 2-3 aylık süreç içerisinde yeniden büyüyeceğini söylediler."

"Anne ve kızımızın şu anda durumları iyi"

Anne kızın karaciğer ameliyatknı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Murat Ulaş, hastaların durumlarını iyi olduğunu belirtti.

Karaciğer ameliyatının zorluğuna değinen Ulaş, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Otoimmün hepatit nedeniyle karaciğerin nakli yaptığımız hastamız kızı karaciğerini verdi. Şu an için durumu iyi. Tabii, karaciğer nakli zor bir ameliyat bizim hastamızda nakilden sonraki birinci ayında şu anda bir sıkıntısı yok, takiplerine devam ediyoruz. Bir organ, bir hayat demek, organ bağışı çok önemli. Ülkemizde daha doğrusu organ bağışı çok fazla değil ve organ bekleyen hasta sayısı çok fazla. Bağış az olduğu için maalesef farklı yönlere eğilmek zorundayız. Bu nedenle de canlı vericili karaciğer nakli daha fazla yapılmak durumunda kalıyor. Herkesin mümkün olduğunca organı bağışlaması gerekir. Herkesin verdiği organlarla birçok hayat geri geliyor.