Şırnak'ta kayıp ihbarı üzerine baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki A.Z, bahçesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan A.Z, 4 kilometre uzaklıktaki bahçesinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen A.Z, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.