Şırnak'ta kayıp ihbarı üzerine baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
Şırnak'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki A.Z, bahçesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan A.Z, 4 kilometre uzaklıktaki bahçesinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen A.Z, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ta hakkında kayıp ihbarında bulunulan 57 yaşındaki adam baygın halde bulundu.
Dün, merkeze bağlı Çakırsöğüt köyündeki bahçesine gitmek üzere İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrılan A.Z'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, A.Z'yi bahçesinden 4 kilometre uzaklıkta baygın vaziyette buldu.
A.Z, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.