Şırnak'ta Eczacı, Heimlich Manevrasıyla Çocuğu Kurtardı

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Şırnak'ta bir eczacı, alışveriş sırasında nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı. Çocuğun durumu iyi.

Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran eczacı Mehmet İtaç, "Saat 3-4 sularındaydı. Eczanede çalışıyorduk. Bir anne ve çocuğu karşıda alışveriş yapıyorlardı. Birden annenin çığlıklarını duydum. Hemen o tarafa doğru yöneldim. Herhalde çocuğun boğazında bir cisim kalmıştı. Çocuğa müdahalede bulundum. Heimlich manevrasını uygun gördüm. Daha önceden de bu eğitimi aldığım ve bildiğim için, bildiğim şeyi uyguladım. Çok şükür, çocuğun boğazındaki cismi çıkartabildik. Çocuğun durumu iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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